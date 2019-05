33 - Big Bang #4 à St-Médard en Jalles : cap sur la lune

du mardi 14 mai 2019 au samedi 18 mai 2019

Le festival de l’air et de l’espace Big Bang à Saint-Médard en Jalles met le cap sur "La lune : l’aventure continue" pour sa 4e édition. Du 14 au 18 mai prochains, les astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA) Jean-François Clervoy et Claudie Haigneré seront respectivement président et invitée d’honneur de cet événement où 20 000 visiteurs sont attendus.

Au programme notamment : des expositions, des ateliers mais aussi des conférences et des tables rondes, en particulier sur "La stratégie spatiale européenne" ou encore sur le thème "Aéronautique 2050 - perspectives globales et enjeux locaux".

+ Outre le Forum des métiers de l’aéronautique, le Salon de l’emploi synergie.aero permettra de rencontrer "les acteurs majeurs de l’emploi du secteur aéro" (recruteurs, institutionnels, organismes de formation…). Une trentaine d’entreprises aéronautiques de Gironde et des Landes (Safran, Naval Group, Sabena Technics...) proposeront plusieurs centaines d’offres d’emploi en CDD, CDI et intérim.