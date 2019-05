33 - Produits de santé : journée Transport et logistique

le mercredi 12 juin 2019

Le cluster des industries de santé Nouvelle-Aquitaine GIPSO et le Pharma Logistics Club organisent une journée consacrée au transport et à la logistique des produits de santé le 12 juin prochain. Cette rencontre, qui se déroulera à l’hôtel Mercure Cité Mondiale à Bordeaux, s’articulera cette année autour du thème "Le cahier des charges, casse-tête ou clé de sécurité pour tous les acteurs ?". Au programme : des conférences, qui seront suivies d’échanges et de partages d’expérience, et un déjeuner-débat.

Inscriptions ici.