17 - La Rochelle : vers une écologie industrielle et territoriale

du lundi 20 mai 2019 au mardi 21 mai 2019

La Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME développent un dispositif dédié à l’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT). Celui-ci allie soutien technique et financier, animations, événements mais aussi formations pour les porteurs de projets. L’objectif ? Réduire l’impact environnemental en réalisant "des synergies entre acteurs économiques indépendants (substitution et mutualisation de ressources ou de services) à l’échelle d’un territoire, pour limiter la consommation de ressources, favoriser le recyclage et tendre vers des circuits régionaux" afin que les déchets des uns puissent devenir des matières premières pour les autres.

Dans le cadre de ce dispositif, deux journées techniques, d’information et d’échanges d’expériences sont organisées à l’Espace Encan à La Rochelle, les 20 et 21 mai prochains. Au programme : des ateliers thématiques ("Démarches industriels-portuaires et chaleur fatale"…), une table ronde mais aussi des "Rencontres régionales et nationales" avec deux visites de sites : MER (Matières Energies Rochelaises - développent des coopérations au service de la transition énergétique) et Biotop (éco-réseau des entreprises de La Rochelle - solution globale des déchets par leur réemploi ou le recyclage).

Inscriptions ici.