33 - Bordeaux : it3D Summit’19 en juin

du mercredi 12 juin 2019 au jeudi 13 juin 2019

it3D Summit’19 se déroulera les 12 et 13 juin prochains au Palais de la Bourse à Bordeaux. Cet événement professionnel, qui s’articule autour des usages et des technologies 3D immersives et collaboratives, vise à apporter des "réponses concrètes aux problématiques rencontrées aujourd’hui par les industriels utilisant la 3D ou souhaitant l’adopter dans leurs process à court terme", en vue d’accélérer le développement de leurs projets. L’occasion aussi de bâtir son réseau d’experts et d’industriels internationaux sur les usages appliqués de la réalité virtuelle, réalité augmentée et mixte. Au programme : témoignages d’utilisateurs, ateliers, partage d’expertise, tables rondes mais aussi démonstrations.