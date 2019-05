33 - Congrès IGPSC à Arcachon #14

du lundi 24 juin 2019 au mardi 25 juin 2019

Le congrès Ingénierie grands projets et systèmes complexes (IGPSC) se tiendra les 24 et 25 juin prochains au Palais des congrès d’Arcachon. L’objectif de cet événement est de réunir des industriels et des universitaires pour échanger sur des thématiques communes (nucléaire, transports, génie civile, offshore, infrastructures, cybersécurité…) "permettant à chacun de s’enrichir de pratiques validées sur des problématiques transversales". Plusieurs sessions rythmeront ces deux journées : "Le management de projet", "Les énergies alternatives et le climat", "Les grands projets" (canal Seine Nord…), "L’espace"… Inscriptions ici.