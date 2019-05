64 - Pau : Convention d’affaires internationale GeoEnergy Days

du mardi 25 juin 2019 au jeudi 27 juin 2019

AVENIA, seul pôle de compétitivité français dans le domaine des géosciences et des filières énergétiques du sous-sol, organise l’édition 2019 de son événement GeoEnergy Days au Palais Beaumont à Pau, du mardi 25 au jeudi 27 juin prochains. Destinée aux professionnels des industries pétrolière et minière, de la géothermie et du stockage géologique, cette convention d’affaires internationale vise plus de 2 000 rencontres BtoB. Plusieurs villages seront également créés sur le site. Trois d’entre eux s’articuleront autour des thématiques "Companies", "Support services", "R&D - training & éducation" et auront pour vocation de démontrer des expertises techniques. Le quatrième sera quant à lui dédié aux start-up avec la Start-up zone. Enfin, "L’innovation ouverte" permettra de soumettre son projet et "de stimuler votre innovation en la mettant au défi avec les plus gros clients industries du sous-sol" : Eramet, Schlumberger, Storengy, Teréga, Total et Vallourec. Pour rencontrer ces leaders de l’innovation, lors d’une session de 30 minutes confidentielles, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 mai.