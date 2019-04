33 - Medispace revient en 2019 pour une 5e édition

du mercredi 11 décembre 2019 au jeudi 12 décembre 2019

Bordeaux Technowest relance en 2019 son événement Medispace sous une nouvelle formule. Ce congrès des transferts de technologies et des meilleures pratiques entre les industries aéronautiques, spatiales et de la santé s’appuiera sur 2 temps forts : un salon où seront réunit 45 exposants et une convention d’affaires. Celle-ci, qui s’articulera autour de 5 thèmes majeurs (la robotique, les matériaux, la télémédecine, l’imagerie et l’intelligence artificielle), vise 2 000 rendez-vous qualifiés.

Cette 5e édition se déroulera le mercredi 11 et le jeudi 12 décembre au Pavillon du Pin Galant à Mérignac.