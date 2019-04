17 - La Rochelle accueille le symposium ISGC

Organisé tous les 2 ans à La Rochelle, le symposium ISGC (International Symposium on Green Chemistry) est un rassemblement international d’acteurs de la chimie durable : chercheurs académiques, chercheurs et business developers du privé, fondateurs de start-up, fonds d’investissement, SATT… L’édition 2019 aura lieu du lundi 13 au vendredi 17 mai prochains. Chaque fois, la part d’industriels présents a cru : ils représentaient 22% des participants à la fondation d’ISGC en 2013, ils étaient 40% en 2017. Dans le même temps, le nombre total de participants est passé de 550 à 800. Cette année, pour la première fois, une journée (celle du 15 mai) sera consacrée à une convention d’affaires pour les entreprises. Organisée par le cluster Aquitaine Chimie Durable, cette journée baptisée “Green Chemistry Open Research & Innovation” sera l’occasion pour les porteurs de projet de présenter leurs recherches, innovations, savoir-faire et challenges à 10 grandes entreprises internationales impliquées dans la chimie durable et à des fonds d’investissements spécialistes du secteur.