Région - Présentations du programme RobotBoost 2 du 2 au 17 mai

le jeudi 2 mai 2019le vendredi 3 mai 2019le vendredi 17 mai 2019le jeudi 16 mai 2019le mardi 14 mai 2019le mercredi 15 mai 2019

Dans le contexte Usine du Futur, la Région a mis en place un parcours robotique baptisé "RobotBoost". L’objectif ? Initier une démarche d’automatisation industrielle au sein des PME et ETI. La nouvelle version du programme "RobotBoost 2", va être présentée lors de 6 réunions prévues dans le courant du mois de mai dans les grandes villes de notre territoire. Ce parcours collectif s’articule autour de la robotique, cobotique et de l’automatisation. Il s’adresse aux entreprises qui portent un projet d’automatisation de leur process industriel et dont l’objectif est d’augmenter la productivité et la rentabilité tout en améliorant les conditions de travail.