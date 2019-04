L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette discipline (...)

16 - Cognac dating #4

le lundi 8 avril 2019

Le BNIC, bureau national interprofessionnel du Cognac, organise un “Cognac dating” le lundi 8 avril prochain aux chais Monnet à Cognac. Pour cette 4e édition, outre les cavistes et les restaurateurs “labellisés ambassadeurs par l’interprofession”, les acteurs du tourisme sont également invités à rencontrer les marques de Cognac. L’objectif ? “Faire découvrir ou redécouvrir la richesse et les potentiels du cognac”. Trente maisons de Cognac et cinquante établissements en provenance de Cognac, Angoulême, La Rochelle, Royan, Niort, ou encore Poitiers sont attendus.