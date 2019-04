L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette discipline (...)

33 - La quinzaine des métiers de la vigne & du vin de Gironde

du lundi 1er avril 2019 au vendredi 12 avril 2019

Pôle Emploi organise une nouvelle édition de son “événement emploi” autour des métiers de la vigne et du vin. Grâce au concours de la Région Nouvelle-Aquitaine, de Cap Métiers mais aussi du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, cette seconde édition est élargie et devient “La quinzaine des métiers de la vigne & du vin de Gironde”. Elle se déroulera du 1er au 12 avril prochains avec plus de 20 rendez-vous prévus sur l’ensemble du territoire girondin. Au programme : des présentations sur les perspectives d’emplois, de métiers, de formations mais aussi d’aides et dispositifs mis en place par Pôle emploi pour aider les entreprises en période de recrutement. A cette occasion, plusieurs centaines de postes seront à pourvoir. La première édition avait réuni plus de 50 entreprises et entraîné prés de 500 recrutements.