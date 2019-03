L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette discipline (...)

33 - Robot makers’ day à Talence

du jeudi 11 avril 2019 au samedi 13 avril 2019

Le cluster Aquitaine Robotics organise les 11, 12 et 13 avril prochains l’événement Robot makers’ day sur le campus de Talence. Il se déroulera sur 2 sites, au sein des écoles ENSEIRB-MATMECA & Arts et Métiers. Outre les rencontres axées grand public, le vendredi 12 avril s’adressera tout particulièrement aux entreprises avec “La journée entreprises robotiques” et la table ronde “IA, menaces et opportunités pour nos entreprises : quelles formations pour les ingénieurs de demain ?”.