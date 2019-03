L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette discipline (...)

87 - Monitoring des consommations d’énergie à Limoges

du mardi 21 mai 2019 au mardi 28 mai 2019

Le mardi 21 mai, une rencontre destinée aux entreprises et collectivités est organisée sur la technopole Ester. L’objectif ? Mieux piloter les installations d’eau et d’énergie afin de réduire la consommation. Il s’agira notamment de découvrir les solutions techniques qui permettront de faciliter la gestion des bâtiments. Au programme : des conférences plénières (technologies de pilotage de consommation, retours d’expériences d’utilisateurs), une boîte à outils pour connaître les aides financières, les appels à projets (…) et des rendez-vous d’affaires entre investisseurs privés & publics et entreprises proposant des solutions. Cet événement est organisé par le pôle de compétitivité Alpha-RLH (photonique et hyperfréquences), le cluster Eco-Habitat, Ester Technopole, Limoges Métropole, French Tech Limoges Métropole et le Pôle environnement. Renseignements : ici.