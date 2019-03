33 - MEET2WIN #5 à Bordeaux

du mardi 21 mai 2019 au mercredi 22 mai 2019

La convention d’affaires européenne en oncologie MEET2WIN se tiendra le mardi 21 et le mercredi 22 mai au centre de congrès de la Cité Mondiale à Bordeaux. Organisé par la plate-forme de soutien à l’innovation en cancérologie MATWIN, cet événement dédié à l’open innovation, la recherche collaborative et le transfert de technologies a pour objectif d’optimiser les opportunités de collaboration entre innovation académique et industrie dans le cadre de la lutte contre le cancer. Au programme : tables rondes, ateliers, conférences, networking et rendez-vous BtoB (plus de 1 000 créneaux disponibles). Pour cette 5e édition, 300 acteurs nationaux et internationaux, grands groupes, biotechs, start-up ou encore chercheurs, cliniciens structures de transfert mais aussi investisseurs sont attendus. Au chapitre des nouveautés, MEET2WIN propose cette année deux nouvelles sessions spécifiques. L’une, OUI (Oncologie Upward Investment), est destinée à optimiser les levées de fonds ou booster les partenariats : les start-up présenteront leurs solutions innovantes à un panel d’investisseurs européens. Et l’autre, Quick Pitch a pour mission de développer la visibilité d’un projet innovant grâce à une présentation devant l’auditoire MEET2WIN en présence des membres du Board international MATWIN.