33 - Rencontre acheteurs/fournisseurs avec l’ESID

le mardi 9 avril 2019

L’Etablissement du Service d’infrastructure de la défense (ESID) de Bordeaux organise le mardi 9 avril au sein de la CCI Bordeaux Gironde “La journée des partenaires infrastructure de la Défense du grand Sud-Ouest”. Cette rencontre, qui s’adresse aux représentants et acteurs du BTP, entrepreneurs, architectes, ingénieurs (...), a pour objectif de présenter la stratégie d’achat ainsi que les opérations et marchés pour les années à venir du SID (Service d’infrastructure de la défense), autrement dit le service constructeur de la défense. Et les fournisseurs dont le secteur d’activité concerne l’un des 6 axes identifiés (MOP/AMO - Travaux d’investissement - Maintenance & petits travaux - Dématérialisation - Cyber sécurité/protection du secret - Recrutement) pourront participer à un dialogue avec les acheteurs.