33 - Nucléaire : Speed dating entre grands groupes et PME/TPE/start-up

le mercredi 10 avril 2019

Le cluster E-Clide, le Centre nucléaire de la production d’électricité (CNPE) du Blayais et la Communauté de communes de l’Estuaire organisent une rencontre entre les industriels de la filière nucléaire et les entreprises innovantes de la région Nouvelle-Aquitaine (PME, TPE, start-up) dans les domaines du digital, du numérique, de la robotique ou encore des drones. Ce rendez-vous business/innovation se déroulera sous forme de speed dating le mercredi 10 avril à Etauliers. Inscriptions ici.

+ La première édition avait réuni 35 PME/TPE/start-up et 11 grands groupes. Plus de 150 RDV individuels avaient été réalisés.