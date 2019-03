L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette discipline (...)

86 - Journée Les challenges de l’IoT à Chasseneuil du Poitou

le mardi 26 mars 2019

Le pôle de compétitivité Alpha-RLH (photonique et hyperfréquences) et l’institut de recherche XLIM organisent une journée en vue de mettre en valeur les compétences autour de Poitiers et en Nouvelle-Aquitaine "pour une vision 360° de l’IoT en 2019". Cet événement intitulé "Les challenges de l’IoT : adéquation besoins - enjeux - formations" se déroulera le mardi 26 mars prochain, sur le site du Futuroscope à Chasseneuil du Poitou, au sein de l’IFMI (Institut des formations aux métiers de l’informatique).