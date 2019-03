L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette discipline (...)

33 - Evénementiel : SYT - See You There au parc des expos

du mercredi 10 juillet 2019 au vendredi 12 juillet 2019

Le congrès annuel de l’Union française des métiers de l’événement (UNIMEV - 400 adhérents) se déroulera du mercredi 10 au vendredi 12 juillet prochains au Palais des congrès à Bordeaux. Baptisé SYT - See You There, ce rendez-vous national des professionnels de l’événementiel et des rencontres d’affaires (agences et organisateurs d’événements, gestionnaires de sites, concepteurs d’espaces, prestataires...) a notamment pour objectif de décrypter les tendances du marché. A signaler que pour la première fois, ComInTech dédié aux technologies et innovations se tiendra en parallèle du congrès.