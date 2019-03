L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette discipline (...)

33 - Les pro de l’événementiel ont RDV à So Evénement au Matmut Atlantique

du mercredi 13 mars 2019 au jeudi 14 mars 2019

SO Evénement, le salon de l’événementiel professionnel "made in Sud-Ouest", aura lieu au stade Matmut Atlantique à Bordeaux, le mercredi 13 et le jeudi 14 mars prochains. Ce rendez-vous annuel dédié au tourisme d’affaires, au MICE et à l’organisation d’événements permet "de trouver l’endroit idéal" pour un séminaire, congrès, conférences, incentive "en rencontrant un maximum de prestataires". Au programme : une centaine d’exposants, des conférences autour de l’actualité de la filière et 2 500 rendez-vous pré-programmés.