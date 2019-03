L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette discipline (...)

16 - 1ère édition Forum de l’attractivité à Angoulême

le jeudi 28 mars 2019

La Région Nouvelle-Aquitaine organise le Forum de l’attractivité en Nouvelle-Aquitaine, le jeudi 28 mars prochain à la Cité internationale de la BD (Vaisseau Mœbius) à Angoulême. Cet événement, dont c’est la première édition, a pour objectif de "co-construire l’attractivité de notre territoire avec l’ensemble des acteurs qui souhaitent s’y associer" telles que les collectivités, les entreprises, les acteurs touristiques, les associations ou encore les têtes de réseaux. Au programme : des conférences, tables rondes et débats sur la question de l’amélioration de la notoriété, visibilité et de l’image mais aussi sur les actions à imaginer pour se démarquer et "attirer de manière équilibrée de nouveaux résidents" ou encore sur la stratégie à mettre en place "pour rassembler les acteurs de Nouvelle-Aquitaine autour d’un projet d’attractivité au service de tous nos territoires".

Inscriptions ici.