L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette discipline (...)

33 - Architect@work au parc des expositions de Bordeaux-Lac

du jeudi 28 mars 2019 au vendredi 29 mars 2019

Le parc des expositions de Bordeaux-Lac accueillera Architect@work le jeudi 28 et le vendredi 29 mars prochains. Cet événement, qui se déroule sur le territoire national (Marseille, Paris, Lyon, Nantes) mais aussi international (Barcelone, Toronto...), réunit des fabricants, des importateurs mais aussi des distributeurs nationaux (organisations et fédérations, services, matières premières, équipements techniques...). L’objectif ? Faire découvrir les nouveautés des industriels aux architectes, architectes d’intérieur, designers, agenceurs mais aussi aux urbanistes, bureaux d’études, promoteurs (...). Des conférences rythmeront également ces 2 jours et les prix du palmarès régional d’architecture en Nouvelle-Aquitaine (PRAd’A), organisé par Le 308 - Maison de l’architecture en Nouvelle-Aquitaine, seront remis à cette occasion.