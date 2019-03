L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette discipline (...)

16 - La Rochefoucauld : 2e édition des Rendez-vous des savoir-faire d’excellence

le mardi 2 avril 2019

La Rochefoucauld accueillera à nouveau cette année les Rendez-vous des savoir-faire d’excellence en Nouvelle-Aquitaine. Cette seconde édition, qui se déroulera le mardi 2 avril au sein de l’espace Les Carmes, sera sous le signe de "l’esprit créateur". Avec notamment au programme : une table ronde "Les entreprises aux savoir-faire d’excellence, quelles tendances ?", une conférence sur "Le design, source de créativité et de rencontres" ainsi qu’une intervention du président de la Région Alain Rousset sur le thème "Dessinons l’avenir de la filière cuir, luxe, textile et métiers d’art" et des rencontres BtoB entre acteurs du secteur.

+ Au cours de cette journée seront lancés la feuille de route régionale cuir, luxe, textile et l’AMI (Appel à manifestation d’intérêt) "Design et rencontre de savoir-faire".

Inscriptions ici.