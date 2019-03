33 - Bordeaux : nouvelle édition du salon Cycl’eau

du mercredi 10 avril 2019 au jeudi 11 avril 2019

Destiné aux professionnels et acteurs de l’eau du Bassin Adour-Garonne, Cycl’eau Bordeaux se tiendra le mercredi 10 et le jeudi 11 avril prochains. Au sein du Hangar 14, 1 500 visiteurs sont attendus sur ce salon qui réunira 120 exposants. L’objectif ? "Apporter, en collaboration avec l’ensemble des acteurs publics et privés, collectivités et industriels, des solutions concrètes aux problèmes de la gestion de l’eau par les collectivités territoriales", le bassin Adour-Garonne nécessitant "des investissements et l’adoption de nouvelles pratiques" liés aux changements climatiques, en vue de préserver la ressource sur le territoire. Au programme des 2 journées : un village innovation où seront présentes 20 start-up qui "dévoileront leurs solutions d’avenir pour une gestion intelligente des réseaux d’eau", des RDV BtoB "à dimension internationale" en vue de "nouer des partenariats techniques et commerciaux" et, nouveauté pour cette édition, un espace où les entreprises innovantes "pourront pitcher leurs solutions devant un auditoire de décideurs publics et privés".