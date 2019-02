Les entreprises, les marques et les individus sont soumis aux jugements, plus ou moins avisés ou caricaturaux, de leurs clients, de leurs salariés ou de leurs partenaires. Avec (...)

33 - Le Syntec Numérique Tour fait étape à Bordeaux

le jeudi 14 mars 2019

L’école d’art, de design et d’animation ECV Bordeaux accueillera le 14 mars prochain le Syntec Numérique tour. Tout comme lors de l’étape de Limoges qui s’est déroulée le 14 février dernier (l’hebdo/APS n° 2119), le syndicat professionnel de l’écosystème numérique français, porteur de l’événement, s’associera à un partenaire local spécialisé dans le numérique. A Bordeaux, c’est l’association Digital Aquitaine qui relèvera le défi. Au programme de cette rencontre, 3 points seront développés : l’actualité numérique (point sur les enjeux du numérique, le RGPD...), la cybersécurité (rappel des enjeux et état des menaces...) et la restitution d’une enquête "inédite" sur "L’usage des outils numériques des dirigeants d’entreprises du secteur (outils numériques : opportunité ou contrainte ?...).

+ Inscriptions ici.