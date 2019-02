Les entreprises, les marques et les individus sont soumis aux jugements, plus ou moins avisés ou caricaturaux, de leurs clients, de leurs salariés ou de leurs partenaires. Avec (...)

87 - Futurgraphic #2 à Limoges

le jeudi 28 mars 2019

Le forum de l’industrie graphique et packaging, Futurgraphic, se tiendra le jeudi 28 mars sur le site d’Ester Technopole à Limoges. L’objectif de cet événement organisé par Atlanpack, le cluster graphic et packaging de la Nouvelle-Aquitaine basé à Cognac, est de "promouvoir les savoir-faire opérationnels de la créativité et du design graphique/packaging". Ce forum sera également axé sur les "mutations des filières impressions de labeurs au profit des développements des métiers du numérique" et sur la "convergence des outils numériques au service de l’image globale des entreprises et des produits". Outre un grand hall d’exposition où seront organisées des démonstrations, des conférences, Atlanpack lance pour cette édition 2019 le concours Graphipack qui décernera 3 prix de l’innovation graphique et packaging.