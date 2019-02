33 - Salon pro de l’industrie agroalimentaire ALINA à Bordeaux-Lac

du mardi 24 septembre 2019 au jeudi 26 septembre 2019

Le salon professionnel de l’industrie agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine, ALINA, se tiendra les 24, 25 et 26 septembre prochains au Parc des expositions de Bordeaux-Lac. Cet événement, qui s’adresse aux industriels du secteur agroalimentaire mais aussi aux artisans des métiers de bouche "avec fonction usine/production", réunira plusieurs exposants. Ces fabricants et distributeurs de produits et services pour l’industrie agroalimentaire au niveau local, national ou international seront répartis en 4 pôles : Equipements & procédés ; Emballages & conditionnements ; Ingrédients & PAI (produits alimentaires intermédiaires) ; Qualité, hygiène, sécurité, environnement. Des conférences (les outils connectés, l’usine 4.0 et tous les sujets autour de l’innovation...), des trophées de l’innovation, un job dating (...) sont également au programme.

+ ARIA Nouvelle-Aquitaine (Association régionale des industries alimentaires), IFRIA (centre de formation pour la filière alimentaire), Actalia Produits laitiers (centre technique et d’expertise agroalimentaire), Agir (centre de ressources technologiques, expert en produits sucré et multifilières) les chambres d’agricultures Nouvelle-Aquitaine et ADI (agence de développement et d’innovation) Nouvelle-Aquitaine sont notamment partenaires de l’événement.