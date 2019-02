L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publiques et privés. Depuis quelques années, la discipline a (...)

33 - Le symposium ITS4Climate annoncé sur Bordeaux en septembre prochain

du mardi 17 septembre 2019 au mercredi 18 septembre 2019

Le cluster régional Topos, dédié aux solutions et services de mobilité intelligente, est à la manœuvre pour l’organisation d’un symposium international qui se déroulera les 17 et 18 septembre prochains à Bordeaux, en collaboration avec l’ATEC-ITS France. Baptisé ITS4Climate, il fera suite au congrès mondial des ITS (intelligent transportation systems) qui avait connu en 2015 sa 22e édition à Bordeaux (lire notamment le 16h/APS n° 3144). Dans le sillage de cet événement girondin, plusieurs actions structurantes ont été entreprises, dont l’organisation d’un concours d’idées dont les lauréats et leurs concepts ont été présentés lors de la COP 22 à Marrakech.

Concernant ITS4Climate, l’ambition est de promouvoir les ITS comme un outil fondamental au service de la maîtrise du changement climatique. Quelque “200 experts du monde entier dans le secteur de la mobilité intelligente (collectivités, industriels, recherche, start-up…), dont 50 seront des représentants de haut-niveau”, sont espérés, autour de séminaires, tables rondes…

+ Plus d’informations sur le site du cluster Topos.