33 - A Bordeaux, un forum pour les femmes entrepreneures

le jeudi 28 mars 2019

La 5e édition de Be a Boss Be Entrepreneure fait étape à Bordeaux le jeudi 28 mars. Ce forum d’envergure nationale, qui se déroule en région avec une finale à Paris, est dédié aux femmes entrepreneures. L’objectif ? "Booster l’ambition entrepreneuriale chez les femmes", "identifier les futures pépites régionales et nationales", mais aussi "récompenser et accompagner des start-up innovantes et prometteuses". Au programme : plusieurs keynotes (Comment protéger sa jeune entreprise ?...), des tables rondes ("Rôle et missions des incubateurs"...), un networking et une séance de pitchs où 7 start-up, fondées ou co-fondées par une femme, concourront pour les Be a Boss Awards. Deux d’entre-elles seront sélectionnées pour participer à la finale parisienne prévue le 19 septembre prochain.