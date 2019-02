L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publiques et privés. Depuis quelques années, la discipline a (...)

64 - Les entrepreneurs rencontrent les financeurs à Bidart

le jeudi 21 mars 2019

Bask’Invest 2019 revient pour une 5e édition à Bidart, le jeudi 21 mars. Cet événement, qui se tiendra sur la technopole Izarbel au sein de l’ESTIA (Ecole supérieure des technologies industrielles avancées), s’adresse aux entreprises en croissance ou aux porteurs de projet souhaitant rencontrer des financeurs et/ou des investisseurs régionaux mais aussi nationaux. Sous forme de speed-meeting, ces rendez-vous individuels courts (10 mn) permettront de rencontrer jusqu’à 3 fonds d’investissement qui pourront eux aussi se positionner en vue d’échanger avec les entrepreneurs. Un concours de pitchs est également au programme "pour les entreprises créées et ayant entamé une démarche de levée de fonds". Enfin, une table ronde réunira entrepreneurs et financeurs autour du thème "Valorisation et protection juridique des incorporels".

+ Bask’Invest est organisé par Estia Entreprendre, la CCI Bayonne Pays basque et EY. Le "catalogue des fonds" sera en ligne à partir du 7 mars sur entreprendre.estia.fr