33 - Achat[s] “inversé” : 1ère édition

le mardi 21 mai 2019

Le 21 mai prochain se tiendra à Bordeaux, au sein du Hangar 14, le premier salon Achats "inversé" où se retrouveront acheteurs et fournisseurs de Nouvelle-Aquitaine. Le principe ? Plus de 250 fournisseurs sont invités à venir rencontrer les plus grands donneurs d’ordre et les principales ETI du Sud-Ouest tels que Legrand, Sabena Technics, Sunna Design, Saft ou encore le Département de la Gironde. Une journée qui réunira 40 annonceurs-acheteurs mais aussi 250 entreprises pour présenter leurs offres de services et où 1 200 rendez-vous programmés acheteurs/fournisseurs sont attendus.

Cet événement est initié par le Conseil national des achats (CNA) Nouvelle-Aquitaine, le Club des ETI Nouvelle-Aquitaine, et les groupes Ceva Santé Animale et Deloitte.