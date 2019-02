33-64 - Forum emploi : 4 heures pour 1 Job

En partenariat avec Pôle Emploi, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Club des ETI organisent la première édition de "4h pour 1 job", un forum dédié à l’emploi avec "plus de 50 entreprises et 1 000 offres d’emploi" sur l’ensemble de notre territoire. Cet événement s’inscrit dans la démarche plus globale initiée l’an dernier par la Région et qui a été suivie par le vote d’un plan de 10 actions "pour relever le défi des compétences et faciliter les recrutements dans les entreprises".

Les deux premiers rendez-vous sont programmés à Hendaye le jeudi 4 avril et à Bordeaux le jeudi 11 avril.