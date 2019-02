L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publiques et privés. Depuis quelques années, la discipline a (...)

33 - "Les technologies de l’e-santé au service des entreprises" à La Grande Jonction

le mardi 5 mars 2019

L’édition 2019 de La Grande Jonction se déroulera le mardi 5 mars au Palais des Congrès de Bordeaux, en ouverture du forum européen Cartoon Moovie. Organisé par la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, cet événement "French Tech Bordeaux" a pour objectif d’établir "un lien direct entre professionnels de l’économie classique et de l’économie numérique" afin "d’échanger autour d’exemples réussis et concrets de croissance économique obtenue grâce au numérique". Au programme : des conférences, des ateliers, des keynotes, des témoignages d’experts internationaux, des duos d’entrepreneurs mais aussi un village de start-up "permettront d’anticiper les grands changements de demain et d’identifier les bonnes pratiques" sous l’angle thématique “Les technologies de l’e-santé au service des entreprises”.

+ La précédente édition avait rassemblé plus de 1 600 professionnels et entrepreneurs.