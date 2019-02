L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publiques et privés. Depuis quelques années, la discipline a (...)

Région - Ateliers de concertation "Construction durable” sur tout le territoire

le jeudi 14 février 2019le jeudi 11 avril 2019le jeudi 14 mars 2019le jeudi 16 mai 2019

Début décembre, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a procédé au lancement de sa future feuille de route stratégique "Construction durable en Nouvelle-Aquitaine" ( voir le 16h/APS n° 3908, l’hebdo/APS n° 2107) en vue de "faire face aux défis de la transition énergétique et du numérique". Dans cette perspective, plusieurs ateliers de concertation sont prévus sur notre territoire dont les thématiques "permettront d’échanger sur l’efficacité environnementale et énergétique de la construction, les moyens d’innover, l’économie circulaire, la conquête de nouveaux marchés, et enfin, les emplois et compétences, en lien avec le développement économique".

Le Pôle CREAHd et le cluster Eco-Habitat sont partenaires de ces ateliers, qui après avoir été lancés à La Rochelle en janvier dernier, se dérouleront à Anglet le jeudi 14 février, à Poitiers le jeudi 14 mars, à Bordeaux le jeudi 11 avril et à Limoges le jeudi 16 mai.