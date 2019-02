L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publiques et privés. Depuis quelques années, la discipline a (...)

86 - Création/Reprise : concours CréaVienne 2019

du vendredi 1er février 2019 au dimanche 31 mars 2019

Le concours CréaVienne a notamment pour ambition de détecter des projets innovants et d’attirer des entreprises dans la Vienne. ll s’adresse aux porteurs de projets (demandeurs d’emplois, étudiants, chercheurs, salariés...) lancés depuis moins de 6 mois ou prévus dans les 6 mois, ainsi qu’aux créateurs et repreneurs d’entreprise dont les activités ont entre 6 mois et 3 ans d’existence. L’ouverture des candidatures en ligne est programmée pour ce vendredi 1er février, la date limite pour participer étant fixée au dimanche 31 mars. 50 000 € de dotations sont prévus pour une remise des prix qui se déroulera le 13 juin prochain.

Ce concours est porté par le CEI (Centre d’entreprises et d’innovation) installé sur la technopole du Futuroscope, et la pépinière René Monory de Châtellerault animée par le Radec (Regroupement des acteurs pour le développement économique châtelleraudais), avec le concours des collectivités Grand Poitiers Communauté urbaine et la Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault.