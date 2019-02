L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publiques et privés. Depuis quelques années, la discipline a (...)

Région - CES Euskadi et CESER planchent sur l’"Innovation sociale et ESS"

le jeudi 7 février 2019

Après s’être rendu en décembre dernier à Bilbao, le CESER Nouvelle-Aquitaine rencontre cette fois-ci le CES de la Communauté autonome du Pays basque à Bordeaux. Au cours de cette journée "Innovation sociale et ESS" qui se déroulera le jeudi 7 février à l’Hôtel de Région, il s’agira de présenter sous forme de tables rondes un état du secteur de l’ESS en Nouvelle-Aquitaine et de réaliser une approche comparative entre les deux visions françaises et basque espagnole. L’objectif étant "surtout de faire favoriser l’interconnaissance entre les acteurs socio-professionnels et d’initier ainsi de nouvelles collaborations".

Demande de participation à adresser par mail : contact@ceser-nouvelle-aquitaine.fr