33 - 3e édition bordelaise de Cartoon Movie

du mardi 5 mars 2019 au jeudi 7 mars 2019

Cartoon Movie se déroulera pour la 3e année consécutive à Bordeaux, du mardi 5 au jeudi 7 mars. Ce forum de coproduction pour les longs métrages d’animation, qui était auparavant organisé à Lyon, prévoit d’accueillir cette année plus de 900 producteurs, réalisateurs, auteurs, investisseurs, distributeurs, agent de vente mais aussi des sociétés de jeux vidéo et new media players L’objectif de cet événement à dimension internationale ? "Créer une synergie" entre les acteurs de la filière en vue de "renforcer la production et la distribution des longs-métrages d’animation en Europe" et "établir durablement des coopérations et des coproductions". Parmi les 66 projets (25 pays) sélectionnés pour être pitchés au Cartoon Movie 2019, 22 sont français dont 4 soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine : "Camarades" (Blick Productions) - "Linda veut du poulet" (Dolce Vita Films) - "Bonobo Joe" (Magpie 6 Media en co-production avec Malil’Art Productions/Angoulême) - ’L’extraordinaire voyage de Marona" dont une partie du film est produite dans les studios de Marmitafilms à Bordeaux et Angoulême. A ce jour, Cartoon Movie a permis de trouver des financements à plus de 325 films pour un budget total de 2,1 milliards d’euros.

+ L’organisateur de l’événement, Cartoon (association internationale basée à Bruxelles), proposera aussi un aperçu plus approfondi de l’industrie du jeu vidéo avec Cartoon Games, deux keynotes qui auront lieu sur un après-midi.