33 - Bordeaux : Workshop Oenotourisme #2

le mardi 12 mars 2019

Les professionnels de la filière ont rendez-vous le mardi 12 mars à Bordeaux pour un Workshop Oenotourisme. Cette seconde édition se déroulera au Hangar 14 où sur 2 400 m2 d’exposition seront réunis 200 exposants issus de toutes les régions viticoles françaises. Au programme également plusieurs tables rondes, deux ateliers ("Bank dating" et "Job dating") ainsi qu’une soirée de gala à la Cité du Vin. Et parmi les 1 500 visiteurs prévus sont attendus des agences réceptives, de voyages, événementielles, tours opérateurs, offices de tourismes, hébergeurs/restaurateurs ou encore des syndicats viticoles et châteaux.

Cet événement est porté par la start-up bordelaise Need-Wine, plate-forme de mise en relations entre acheteurs et vendeurs de vins, dont le gérant est Benjamin Moreau.