33 - Littoral croissance bleue : Quel littoral du futur ?

le jeudi 14 février 2019

L’association Aquitaine Croissance verte, créée à l’initiative du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le groupement d’intérêt public (GIP) Littoral Aquitain et la CCI Bordeaux Gironde organisent une rencontre économique sur le thème "A quoi ressemblera le littoral du futur ?", le jeudi 14 février à Arcachon. Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre du programme de conférences "Littoral croissance bleue", réunira des entreprises éco-innovantes “qui relèvent le défi et répondent aux problématiques des territoires littoraux". Les thèmes "Evolution climatologique et gestion des risques météo", "Evolution, submersion et aménagements côtiers" et "Respect des ressources marines biologiques" seront abordés sous forme de tables rondes, de témoignages et de pecha kucha. Au programme de cette journée également, un showroom et des rendez-vous d’affaires. S’inscrire