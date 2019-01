64 - Anglet : Les journées de la commande publique & du BTP durable

du mardi 5 février 2019 au mercredi 6 février 2019

Les Journées de la commande publique & du BTP durable se dérouleront le mardi 5 et mercredi 6 février à Anglet, au sein du site Arkinova dédié à la construction durable. Organisé par Bil Ta Garbi (syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers et assimilés - 198 kt de déchets produits/territoire de 211 communes) et avec le soutien de l’ADEME, cet événement s’adresse aux collectivités territoriales, administrations, professionnels du BTP mais aussi promoteurs immobiliers, architectes, bureaux d’études ou encore aux acteurs du déchet. L’objectif ? "Mobiliser la commande publique éco-responsable et l’offre économique durable dans les travaux publics et le bâtiment" afin de "valoriser 70% des déchets de chantiers d’ici 2020, réduire le recours aux ressources naturelles en favorisant l’utilisation des matériaux recyclés" et "développer les filières économiques locales pour la fourniture de matériaux responsables".