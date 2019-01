79 - Niort Numeric #7

du mercredi 27 mars 2019 au jeudi 28 mars 2019

Le salon Niort Numeric revient en 2019 à l’Acclameur de Niort pour sa 7e édition. Celle-ci se tiendra le mercredi 27 et le jeudi 28 mars et s’articulera autour du thème "Smart city, Smart territoire". Organisé par Niort Agglo en partenariat notamment avec la CCI et la CMA des Deux-Sèvres ainsi que le SPN (réSeau des Professionnels du Numérique), cet événement du numérique s’adresse aux professionnels mais également de plus en plus au grand public. Au programme de ces deux journées : des conférences (Smart city, politique et éthique - Smart city et citoyenneté...), des ateliers (l’éclairage intelligent, l’open data...), un job dating et un show-room où seront réunis 80 exposants. Avec aussi un Start-up flash sous-forme de pitchs inversés où ce sont donc les grands comptes qui pitcheront devant les start-up.