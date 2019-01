64 - 16e Université d’Hiver de la formation professionnelle à Biarritz

du mercredi 30 janvier 2019 au vendredi 1er février 2019

La 16e Université d’Hiver de la formation professionnelle (UFHP) est programmée le mercredi 30 janvier et le vendredi 1er février sur trois sites au sein de la Ville de Biarritz : la gare du Midi, le Palais des congrès Casino Municipal et le Palais des congrès Bellevue. Cette UHFP, placée sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron, sera entièrement dédiée à la mise en œuvre de la loi Avenir professionnel. L’événement se déroulera sous forme de "parcours de professionnalisation" où chaque participant choisira les séquences selon la formule retenue. Un "campus" permettra à chaque décideur ou professionnel du secteur de l’emploi, de la formation, de l’apprentissage et de l’orientation, de "partager le repositionnement de sa structure, réfléchir sur la transition, anticiper les mutations de son métier, connaître les innovations" mais aussi "trouver les clés de déploiement de son activité". En comité restreint, "le club entreprise" s’adressera quant à lui plus particulièrement aux dirigeants d’entreprise, responsables des RH, de la formation et des systèmes d’information. Des experts spécialistes du droit, des politiques et de l’ingénierie emploi-formation apporteront "des solutions pratiques" en vue de "maîtriser le nouveau cadre et de saisir les opportunités dans la gestion des compétences de ses salariés". Enfin, un “Pass Liberté" mixera les deux formules. Plus de 150 intervenants, experts et praticiens de haut niveau sont attendus sur l’événement.