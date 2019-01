33 - Talence : Longevity #4

le jeudi 21 mars 2019

La 4e édition du congrès international Longevity se tiendra le jeudi 21 mars à Talence, au sein de l’ENSEIRB-MATMECA. Cette année, ce rendez-vous des professionnels de la silver économies s’articulera autour de 6 pôles : Promotion et infrastructures (promoteur, constructeurs, bailleurs sociaux) ; Hébergement (résidences, maisons de retraites, EHPAD) ; Prestations de services (banques, assurances, mutuelles) ; Start-up (e-santé, nouvelles technologies) ; Sport ; Aidants (associations et formation). Avec au programme : des conférences et des formations mais aussi deux villages, l’un baptisé "Découverte" avec 50 exposants et l’autre "Aidants" où des experts en solutions "liées aux entreprises, aux aidants salariés et familiaux" seront présents. Ainsi que des rendez-vous d’affaires pré-programmés de 20 min avec des professionnels de la silver économie.