Le congrès du numérique en santé Pro Digital Health au Futuroscope

du jeudi 4 avril 2019 au vendredi 5 avril 2019

Le congrès du numérique en santé Pro Digital Health se déroulera le jeudi 4 et vendredi 5 avril au sein du site du Futuroscope dans la Vienne et s’articulera cette année autour de la thématique "e-parcours de santé". Organisé par deux associations, Agir pour la télémédecine et le CREAI (Centre Régional d’Etudes d’Actions et d’Informations) Aquitaine, cet événement s’adresse aux professionnels de la santé qui souhaitent "progresser dans la prise en charge des patients" afin de "mieux traiter, prévenir, soigner, coordonner, concerter, garantir, informer".

Pendant ces 2 jours, le programme prévoit des conférences ("Le numérique pourra-t-il répondre au défi de la santé ?"...), des débats, des tables rondes autour de l’économie de la santé (modèles, perspectives...) mais aussi la tenue d’un hackathon de 24h sur le "Parcours de santé 3.0 !". Et lors de "La soirée connectée" (jeudi), un village des start-up réunira des jeunes pousses innovantes dans le domaine du numérique en santé : télémédecine, dispositifs médico-connectés, réseaux sociaux en santé, plate-formes Web ou encore applications mobiles. Enfin, à préciser que pour cette édition, 3 délégations étrangères - Canada, Tunisie et Brésil - feront le déplacement.

