17 - La Rochelle : 5e édition du salon Comptoir’PRO

du dimanche 3 mars 2019 au lundi 4 mars 2019

La 5e édition de Comptoir’PRO se déroulera le dimanche 3 et lundi 4 mars au Parc des expositions de La Rochelle. Ce salon, qui est à l’initiative de la CCI de La Rochelle, est dédié aux professionnels du secteur CHRD (cafés, hôtels, restaurants, discothèques) de la région Nouvelle-Aquitaine L’objectif ? faire connaître les dernières tendances et innovations du marché. L’événement a aussi pour vocation de faciliter les échanges en vue de renforcer son réseau et de "générer des affaires". Au sein d’un espace de 3 000 m2, l’événement s’articulera autour de 3 pôles : Ateliers & coaching (numérique, développement durable, RSE, gestion des déchets...), Fournisseurs et Ambiance street food, BAM-RAM. Avec au programme des tables rondes, des "brèves de comptoir", des démonstrations et des dégustations.