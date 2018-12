L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

Région - Roadshow régional [matransfonum] 2019 : 1ère étape à Cenon

le jeudi 7 février 2019

Le forum matransfonum ouvrira sa 4e édition le jeudi 7 février au Rocher Palmer à Cenon. Ce roadshow, qui va sillonner plusieurs villes dans notre région, est destiné aux entreprises "souhaitant faire bouger les lignes et le business par le numérique". Organisé par l’Agence de développement et d’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine, cet événement dédié à l’accompagnement à la transformation numérique s’inscrit sous le signe de l’innovation et à ce titre fait état des dernières nouveautés. Au programme de cette journée : des plénières avec des témoignages de chefs d’entreprises sur leur parcours mais aussi sur "La formation des dirigeants", des workshops collectifs ainsi que des rendez-vous individuels.