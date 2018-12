L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Aéroport de Bordeaux : 150 postes à pourvoir

le jeudi 31 janvier 2019

Pôle emploi et l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac organisent un job dating en partenariat avec la Ville de Mérignac le 31 janvier prochain. 150 postes seront à pourvoir immédiatement autour d’une vingtaine de métiers allant de l’agent d’exploitation au steward, en passant par l’agent de sûreté ou l’agent de piste. “L’objectif de ce job dating, au-delà de l’emploi direct, sera de mettre un coup de projecteur sur les nombreuses opportunités que représente l’activité aéroportuaire”, indique la Ville de Mérignac (plus d’info sur la page dédiée du site de Pôle emploi).

+ Rappelons par ailleurs, qu’avec la décision de baser un 4e avion à Bordeaux, easyJet prévoit de créer 36 emplois nouveaux directs, des "CDI sous contrat de droit français" pour des postes de personnel de cabine (chefs de cabine et hôtesses/stewards) et de pilotes (commandants de bord et copilotes).