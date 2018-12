L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - 3e édition salon HOPA à Biarritz

le mercredi 23 janvier 2019

Le salon HOPA, dédié aux équipements de tourisme, loisirs, et hôtellerie de plein air, se tiendra les mercredi 23 et jeudi 24 janvier à la Halle d’Iraty à Biarritz. Cet événement, qui réunira 140 exposants - fabricants ou distributeurs de produits et services - basés pour 42% d’entre eux dans le Sud-Ouest, s’adresse aux professionnels à la tête de campings, résidences de tourisme, villages vacances, gîtes, bases de loisirs, parcs d’attractions mais aussi aux collectivités locales ou offices de tourisme. Figurent également au programme pendant ces 2 jours, des conférences (“Une démarche éco-responsable pour booster son activité en préservant l’environnement”, “Actualités juridiques de l’HPA”, “Actions à mener vers la conformité RGPD”…) mais aussi un workshop sur le thème du locatif organisé par le Syndicat départemental de l’hôtellerie de plein air des Pyrénées-Atlantiques.