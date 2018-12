L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Open Place, rencontre business entrepreneurs à Bordeaux

le mardi 29 janvier 2019

L’association des professionnels de la finance et du tertiaire au service des entreprises de Nouvelle-aquitaine, Bordeaux Place Financière & Tertiaire (BPFT), renouvelle en 2019 son événement Open Place. Cette rencontre business des entrepreneurs, qui se tiendra le mardi 29 janvier au Palais de la Bourse de Bordeaux, a pour objectif de réunir de grands dirigeants mais aussi des experts de BPFT "pour vous conseiller et vous accompagner dans le développement de votre entreprise” mais aussi pour "échanger et partager des expériences qui ont mené à de belles réussites" et "élargir votre réseau". Cette seconde édition sous forme de speed meeting s’articulera autour de plusieurs thématiques : l’innovation, l’international, le digital, les différents marchés, les ressources humaines, ou encore le financement et la gestion des risques.

+ Le Club ETI Nouvelle-Aquitaine et la CCI Bordeaux Gironde sont partenaires de l’événement.