33 - Bordeaux : séminaire européen sur la PAC

le jeudi 13 décembre 2018

Un séminaire européen sur la Politique agricole commune (PAC) se tiendra le jeudi 13 décembre au Palais des Congrès de Bordeaux. Organisé par Régions de France et la Région Nouvelle-Aquitaine, cet événement aura pour thème "Politique agricole commune : les Régions, moteurs de la transformation des systèmes agricoles et alimentaires". Plusieurs ministres - Jacqueline Gourault (cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales), Didier Guillaume (agriculture et alimentation) et Simona Caselli (agriculture, Région Emilie-Romane - Italie) mais aussi le député européen Michel Dantin ainsi que Sébastien Windsor, agriculteur et président de la commission de recherche des chambres d’agriculture, également président de l’ACTA (Association de coordination technique agricole) et Jerzy Bogdan Plewa, directeur général de l’agriculture et du développement rural à la commission européenne, participeront à ce séminaire. Il s’agira de soulever deux questions clés : "Quel bilan tirer de la mise en œuvre du second pilier de la PAC par les Régions ?" et "L’avenir de la Politique Agricole Commune : quelles priorités et quelle place pour l’action des Régions et des territoires face au défi de la transformation des systèmes agricoles et alimentaires ?”.

Inscription ici