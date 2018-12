L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - 20e édition Invest in Bordeaux : La santé de demain

le jeudi 13 décembre 2018

L’agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde, Invest in Bordeaux, a choisi "La santé de demain" comme thème pour la 20e édition de son forum. Programmée le jeudi 13 décembre à l’Université de Bordeaux, au sein de l’amphi Denigès (Campus Victoire), cet événement organisé en partenariat avec le cluster TIC Santé Nouvelle-Aquitaine, s’articulera autour de 2 tables rondes. L’une axée sur les "Maladies chroniques et pratiques médicales : vers un nouveau modèle ?” réunira le CHU de Bordeaux, Eovi MCD Mutuelle et LNC Therapeutics (lire par ailleurs le 16h/APS n° 3896). L’autre intitulée "Médecine personnalisée : évolution ou révolution ?” interrogera plusieurs experts bordelais : l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Lyric (institut de rythmologie et modélisation cardiaque), Poietis (lire par ailleurs le 16h/APS n° 3885) et Tree Frog Therapeutics (lire par ailleurs l’hebdo/APS n° 2095).

